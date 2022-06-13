Ümit Milli Takımımız, Danimarka maçının son çalışmasını yaptı

Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Danimarka ile oynayacağı grubun son maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Vejle Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Ümit Milli Takım 1 saat süren antrenmanda taktik ve pas çalışmalarının yanında, duran top üzerine de çalışmalar gerçekleştirdi.

Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde yarın Danimarka ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Bertolo Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Paulo Bras yaparken, mücadelenin dördüncü hakemi Andre Narciso olacak. Müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ümit Milli Takımımızın Danimarka maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe ( Trabzonspor A.Ş.), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (FK Jerv), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.),

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas