Ümit Milli Takımımız, Danimarka maçı hazırlıklarına devam ediyor
Ümit Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Salı günü Danimarka ile oynayacağı grubun son karşılaşmasının hazırlıklarına Danimarka'nın Vejle şehrinde bulunan VB Parken Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. 11 Haziran Cumartesi günü Danimarka'ya gelen Ümit Milliler ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.
Ümit Milli Takımımızın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde 14 Haziran Salı günü Danimarka ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Miguel Bertolo Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Paulo Brás yaparken mücadelenin dördüncü hakemi André Narciso olacak. Müsabaka ASpor'dan canlı yayınlanacak.
Ümit Milli Takımımızın Danimarka maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Muhammet Taha Tepe ( Trabzonspor A.Ş.), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.)
Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (FK Jerv), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.),
Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas