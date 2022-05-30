Kampa dâhil olan oyuncularla gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Ümit Milli Takım antrenmanlarında canlı analiz uygulamaları yapılıyor. Pozisyonlar ve çalışmaların geri bildirimleri dijital ekran karşısında anlık olarak oyunculara aktarılıyor. Ümit Milli Takım akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

A Milli Takımımız ile Riva'da kampta bulunan Doğan Alemdar, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur, Ümit Milli Takımımızın sabah antrenmanını ziyaret etti. Milli futbolcular, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve Ümit Milli oyuncularla bir süre sohbet etti. A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcıları da Ümit Millilerin antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Ümit Millî Takımımız, Dopingle Mücadele Semineri'ne katıldı

UEFA Dopingle Mücadele Eğitimi projesi kapsamında, TFF Dopingle Mücadele Kurulu'nca organize edilen seminerlerin altıncısı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme karşılaşmaları için İstanbul'da kampta bulunan Ümit Millî Takım oyuncularımızın katılımı ile gerçekleştirildi.

Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Elif Ulusu tarafından verilen eğitime; Ümit Millî Takım sağlık ekibi ve futbolcuları katıldı. Katılımcılar, doping ihlal sebepleri, yasaklı maddeler, tedavi amaçlı kullanım istisnası (TAKİ), doping kontrol süreci, gıda takviyelerinin riskleri ve hukuki konular hakkında bilgilendirildi. Seminerin son bölümünde, Yücesir, Önal ve Ulusu oyuncuların sorularını cevapladı.

Ümit Milli Takımımızın Kazakistan ve Danimarka maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe ( Trabzonspor A.Ş.), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.)

Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Yunus Bahadır (PSV Eindhoven), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor A.Ş.), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Emirhan İlkhan (Beşiktaş A.Ş.), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (FK Jerv), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Ali Akman (Nec Nijmegen)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas