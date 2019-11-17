Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 19 Kasım Salı günü Andorra’ya konuk olacağı maçın hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı ekipte, sakatlığı bulunan Oğuz Kağan Güçtekin kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım’ın Andorra ile oynayacağı karşılaşma Ulusal Stadyum’da TSİ 20.00’de başlayacak.