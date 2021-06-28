Ümit Milli Takım seçmelerinin kura çekimi yapıldı

Türkiye Judo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 1-3 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak Ümit Milli Takım seçmelerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, 56 ilden 306 kadın ve 397 erkek judocunun katılacağı müsabakaların kura çekiminde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen müsabakalara katılan antrenör ve judoculara başarılar diledi.

Ümit Milli Takım seçmelerinin ilk gününde kadınlar 40, 44 ve 70, erkekler 50, 81 ve 90 müsabakaları yapılacak. Seçmelerin ikinci gününde kadınlar 48, 57 ve 70 ile erkekler 55, 66 ve 90 kilo karşılaşmaları; üçüncü gününde ise kadınlar 52 ve 63 ile erkekler 60 ve 73 kilo müsabakaları gerçekleştirilecek.