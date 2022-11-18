Ümit Milli Takım, Polonya maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takımı, 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile Hırvatistan'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Pula şehri Medulin bölgesinde öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Avusturya maçında ilk 11 başlayan oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından daraltılmış alanda savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirildi. Ümit Milliler, Polonya maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Ümit Milli Takımı'nın Polonya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Ali Barak (Roda JC), Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus FC), Hakan Yeşil (Adanaspor A.Ş.), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Emrehan Gedikli (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas