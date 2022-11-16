Ümit Milli Takım, Avusturya maçına hazır

Ümit Milli Takım, 17 Kasım Perşembe günü Avusturya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Hırvatistan'ın Pula şehrinde Medulin bölgesinde öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Tüm oyuncuların katıldığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ümit Milliler, Avusturya ile yarın TSİ 16.45'te karşı karşıya gelecek.

Ümit Milli Takımı'nın Avusturya ve Polonya maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Ali Barak (Roda JC), Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus FC), Hakan Yeşil (Adanaspor A.Ş.), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Tiago Çukur (FCV Dender EH), Emrehan Gedikli (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas