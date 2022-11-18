Ümit Milli Takım, Avusturya ile 1-1 berabere kaldı

Ümit Milli Takımı, özel maçta karşılaştığı Avusturya ile 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan'da Pula şehrinde Medulin bölgesinde oynanan mücadelede Milli Takım'ın golünü 45+3. dakikada penaltıdan Yusuf Barası atarken, Avusturya'nın golünü 52. dakikada Manuel Polster kaydetti. Ümit Milliler, bir sonraki maçında 21 Kasım Pazartesi günü Polonya ile karşılaşacak.

Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

Ümit Milli Takım'ın 21 Kasım Pazartesi günü Hırvatistan'da Polonya ile oynayacağı özel maç öncesinde aday kadroda değişikliğe gidildi. Milli futbolcular Tiago Çukur ve Göktan Gürpüz, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden, kulüpleriyle kamp öncesinde varılan karşılıklı mutabakat neticesinde Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı.

Tolunay Kafkas: "Avusturya karşısında üstün bir oyun ortaya koyduk."

Avusturya maçı ardından değerlendirmede bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, "Oyuna çok iyi başladık. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularım kendilerinden istediğimiz oyun felsefesini başarılı bir şekilde sahaya yansıttı. 2002 ve 2003 doğumlu oyunculardan kurulu Ümit Milli Takımımızın Gürcistan maçı ile başlayan iyi ve efektif oyun yapısı bu maçta da artarak kendisini gösterdi. Bundan sonraki oynayacağımız maçlarla da gelişmeye devam edeceğiz." dedi.

Stat: Medulin Pitch No 1

Hakemler: Amel Dizdarevic, Ivan Jakicic, Robi Kezele, Matej Bezelj

Avusturya: Elias Scherf (Dk.46 Nikolas Polster), Samson Bajdoo, Lukas Ibertsberger (Dk.46 Noah Bischof), Pascal Estrada, Matthias Braunöder, Bernhard Zimmermann, Yusuf Demir, Christoph Lang (Dk.46 Manuel Polster), Leopold Querfeld, Nikolas Veratschnig, Benjamin Kanuric (Dk.46 Moritz Oswald)

Türkiye: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Saatçı (Dk.72 Metehan Baltacı), Emin Bayram, Ravil Tagir, Kazımcan Karataş (Dk.83 Efecan Mızrakçı), Seyhan Yiğit (Dk.83 Ali Barak), Hakan Yeşil, Cem Türkmen, Yusuf Barası (Dk.62 Bertuğ Yıldırım), Göktan Gürpüz (Dk.57 Kenan Yıldız), Tiago Çukur (Dk.57 Enis Destan)

Ümit Milli Takımı'nın Polonya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin ( Beşiktaş A.Ş.), Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Ali Barak (Roda JC), Serdar Saatçı (SC Braga), Taha Altıkardeş (Trabzonspor A.Ş.), Efecan Mızrakçı (Vavacars Fatih Karagümrük), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Metehan Baltacı (Galatasaaray A.Ş.), Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Kenan Yıldız (Juventus FC), Hakan Yeşil (Adanaspor A.Ş.), Berkay Vardar (Beşiktaş A.Ş.), Doğuhan Aral Şimşir (Lillestrom SK)

Forvet: Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Emrehan Gedikli (Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas