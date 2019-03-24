Ümit Milli Takımımız, deplasmanda Arnavutluk ile oynadığı UEFA 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme ilk maçını 2-1 kazandı.

Elbasan kentindeki Elbasan Arena'da oynanan müsabakada gollerimizi 10. dakikada İlker Yüksel ve 78. dakikada Berkay Özcan atarken, Arnavutluk'un tek golünü 20. dakikada Shaqir Tafa kaydetti. Takımımızdan Muhammet Enes Kiprit maçın 90+5. dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

İlker Yüksel Ümit Milli Takım'daki ikinci, Berkay Özcan da ilk golünü attı. Karşılaşmada 90 dakika oynayan Mert Müldür ve Hüseyin Türkmen ilk kez Ümit Milli Takım forması giydi.

Türkiye gruptaki ikinci maçını 7 Haziran'da sahasında Arnavutluk ile oynayacak.

Arnavutluk: 23-Dajsinani, 2-Kryeziu, 4-Maloku, 5-Tafa, 6-Kallaku, 7-Imeri, 9-Vrioni, 10-Mucolli, 16-Shehu, 20-Mala, 21-Bajrami

Türkiye: 1-Altay Bayındır, 15-Murat Sağlam, 3-Abdurrahim Dursun (Dk. 90+5 14-Kadir Kaan Özdemir), 4-Hüseyin Türkmen, 5-Mert Müldür, 6-Hikmet Çiftçi (Dk. 46 8-Muhayer Oktay), 16-Ahmet Canbaz (Dk. 82 19-Berat Ayberk Özdemir), 10-Berkay Özcan, 17-Doğukan Sinik (Dk. 90+1 18-Oğulcan Ülgün), 7-Yusuf Sarı, 9-İlker Yüksel (Dk. 82 11-Muhammed Enes Kiprit)

Gol: Dk. 10 İlker Yüksel, Dk. 78 Berkay Özcan (Türkiye) ve Dk. 20 Shaqir Tafa (Arnavutluk)

Sarı Kartlar: Dk. 29 Maloku, Dk. 62 Tafa, Dk. 90 Zeka (Arnavutluk) ve Dk. 76 Berkay Özcan, Dk. 87 Yusuf Sarı (Türkiye)

Kırmızı Kart: Dk. 90+5 Muhammed Enes Kiprit (Türkiye)