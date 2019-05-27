Ümit Milli Takım, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takımımız, 7 Haziran Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan Ümit Milliler'in antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda lig maçlarını tamamlayıp kampa katılmış oyuncular yer aldı.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü saat 20.30’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Arnavutluk’u konuk edecek. Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü ise Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Priştine’deki Fadıl Vokri Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00’de başlayacak.

3. Grup’ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile birlikte yer alan milli takım, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk’u 2-1 yenmişti.