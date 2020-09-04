Ümit Milli Takımımız, UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 3.Grup 7.maçında karşılaştığı Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılamada, Milli Takımımızın golünü 49.dakikada Güven Yalçın kaydetti. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda Arnavutluk Avusturya'yı 5-1 yenerken, İngiltere de Kosova'yı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Milli Takımımız grubunda dördüncü sıraya yükseldi.

Hamit Altıntop'tan destek

Ayrıca, karşılaşmayı Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber de tribünden takip etti.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Matthew De Gabriele, Edward Spiteri, Mitchell Scerri, Ishmael Barbara

TÜRKİYE: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Rıdvan Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren (Dk.46 Erkan Süer), Doğukan Sinik (Dk.75 Oğulcan Ülgün), Güven Yalçın (Dk.90 Metehan Güçlü), Halil Dervişoğlu (Dk.64 İlker Karakaş), Ömer Faruk Beyaz (Dk.90 Berkan Kutlu), Ravil Tagir

ANDORRA: Francisco Pires, Joel Guillen, Eric De Las (Dk.79 Bernat Bonell), Ricard Fernandez, Eric Vales, Roberto Rebelo (Dk.69 Brian Pubill), Adrian Gomes, Albert Alavedra, Izan Fernandez (Dk.85 Miquel Torres), Albert Ubach, Joan Torres

GOL: Dk. 49 Güven Yalçın

SARI KARTLAR: Berat (Türkiye)