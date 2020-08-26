Ümit Milli Takım, Andorra maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, 4 Eylül Cuma günü Andorra ile oynayacağı müsabaka öncesi ilk antrenmanını, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile mücadele ediyor. Milli Takım, grupta oynadığı 6 maçta topladığı 4 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Milliler, Andorra ile 4 Eylül Cuma günü saat 20.30’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaşacak.

Aday kadro

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin Andorra maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Batuhan Ahmet Şen (Hekimoğlu Trabzon), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Ersin Destanoğlu ( Beşiktaş )

Defans: Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz (Trabzonspor), Kerem Kalafat (Giresunspor), Ravil Tagir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Orta Saha: Erkan Süer ( Galatasaray ), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Taha Tunç (Trabzonspor), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Doğukan Sinik (Fraport-TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz ( Fenerbahçe ), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), Rahmi Anıl Başaran (Trabzonspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)