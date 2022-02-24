Ümit Milli Kadın Judo Takımı, gözünü madalyalara dikti

Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Ümitler Avrupa Kupası hazırlıkları için Burdur’da kampa girdi. Günde çift idman ile 12-13 Mart tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentindeki turnuvaya hazırlanan Ümit Millilerin hedefi ise yüksek. Avrupa Kupasının ardından Dünya Kupası ve Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları’ndan da (EYOF) madalyalar ile dönmeyi hedefleyen milliler, antrenörler eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ümit Millilerin teknik heyetinde teknik direktör olarak Selahattin Unay, antrenör olarak ise Yasin Doğan, Erdal Doğan, Mustafa Kalaycı ve Aynur Samat yer alıyor.

Ümit Milli Kadın Judo Takımı Antrenörü Yasin Doğan, “Ümit Millilerin 3 tane şampiyonası var. Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Gençlik Olimpiyatları dediğimiz EYOF’ta bu kadro tamamen 3 şampiyonanın hazırlığı içerisinde. Kampımız 19 Şubat'ta başladı, 10 Mart’a kadar sürecek. Kampımıza 32 sporcumuzla başladık. Hedefimiz Avrupa kupalarında madalya almak, 3 büyük şampiyonadan madalyalar ile dönmek. Çocuklarımızın durumları iyi, takımımız gayet iyi” dedi.

“Hedeflerimiz, hayallerimiz büyük”

İlkokulda başladığı judoya yaklaşık 8 yıldır devam eden Şeyda Yıldırım, “Geçen yıl 48 kiloda Avrupa üçüncüsü oldum. Bu yıl 52 kiloda Türkiye Şampiyonu oldum. Şu an kampımız gayet verimli gidiyor. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzde Hırvatistan’da bir Avrupa Kupası var, orası için hazırlanıyoruz. İnşallah hedefimiz bu yıl Avrupa’da, Dünya’da ve EYOF’ta şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Hedeflerimiz, hayallerimiz büyük. Umarım her şey istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı. (İHA)