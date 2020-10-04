Ümit Milli Futbol Takımı İstanbul’da toplanacak

Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile deplasmanda yapacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için yarın İstanbul’da toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen futbolcular, yarın saat 12.00’de İstanbul’da Le Meridien Otel’de toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ın belirlediği aday kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile Wolverhampton’da TSİ 21.30’da karşılaşacak.