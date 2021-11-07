Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika yolcusu

İstanbul’da bugün toplanacak aday kadrodaki oyuncular saat 17.00’de Türkiye Futbol Federasyonunun Riva’daki tesislerinde yarı kadroyla ilk idmanını yapacak. Ay-yıldızlılar, yarın saat sabah 09.00’da karşılaşmanın oynanacağı Belçika’ya gidecek.
Buradaki karşılaşmanın ardından 13 Kasım Cumartesi günü Antalya’ya dönecek milliler, burada 2 günlük bir kamp gerçekleştirecek.
Kampın ardından, 16 Kasım Salı günü Danimarka’yı ağırlayacakları Alanya’ya geçecek ay-yıldızlılar, söz konusu müsabakayla görevini tamamlayacak.
İSTANBUL (AA)