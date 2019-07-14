İSTANBUL / DHA

İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadelen Türkiye, ikinci maçında Karadağ'ı 71-58'lik skorla mağlup etti.

Millilerimiz A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 20:30'da Fransa ile karşılaşacak.

Ümit Erkek Milli Takımımız rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını da 37-34 önde tamamladı. Ay-yıldızlılarımızda Onuralp Bitim 29 sayı- 6 ribaund- 2 asist, Emre Tanışan 10 sayı- 9 ribaund- 1 asist ve Muhaymin Mustafa da 10 sayıyla oynadı.

(FOTOĞRAFLI)