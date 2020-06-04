Ümit Karan canlı yayında açıkladı: Donla duş alıyoruz

Saba Tümer, Instagram canlı yayınında, Ümit Karan'a "Soyunma odasında donla mı duş alıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

43 yaşındaki eski futbolcu, dikkat çeken soruya, "Yabancılar rahat. Biz donla duş alıyoruz" yanıtını verdi.

Yayın sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tümer, "Yine çok eğlendik. Seviyorum seni Ümit Karan" mesajını yayınladı.

Saba Tümer'in pişmanlığı

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Alp Kırşan’ın YouTube kanalına konuk olan Saba Tümer, dünyanın en iyi erkek mankenleri arasında gösterilen Hollandalı Marcus ile ilgili pişmanlığını anlatmıştı:

'Ondan çocuk yapardım'

“Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım. Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım. Bir de 2013’te İspanyol dansçı Joaquin Cortez gelmişti. Bana ‘Benimle İspanya’ya gel’ dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte."

Geçtiğimiz ay Bebek'te görüntülenen Karan, "Bu süreçte evde eski video ve fotoğraflara baktım, ne de güzel hayatlarımız varmış meğer. Corona virüs her şeyin değerini bilmeyi öğretti" demişti.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal beslenme tercih ettiğini dile getiren futbolcu, "Benim ilacım basit; soğan, sarımsak. Yeme, içmeme de çok dikkat ediyorum" şeklinde konuşmuştu.