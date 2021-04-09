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Ümit Karan: Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmalıyız

Spor Toto 1'inci Lig'de 15’inci sırada yer alan Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan, Bandırmaspor’a karşı çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

09 Nisan 2021, Cuma 18:44 Son Güncelleme:
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Ümit Karan: Bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmalıyız

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor’la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Rıdvan ve sakatlığı süren Aydın forma giyemeyecek.

Puan tablosunda 29 puanla düşme hattının tek basamak üzerinde 15’inci sırada yer alan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ümit Karan çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Karan, "Düşme hattıyla aramızda 4 puan fark var. Bu bizim üzerimizde baskı yaratıyor. Maçlarımızı kazanıp bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmalıyız" diye konuştu.

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