Ümit Karan, Avrupa’da!

Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi’nin teknik direktörlüğünü yapan Ümit Karan, büyük bir başarıya imza attı.

10 takımlı ligde 9. sırada aldığı kulübü 4. sıraya taşıyarak Avrupa’ya taşıyan genç çalıştırıcı büyük sükse yaptı.

Türkiye’de ligin sona ermesiyle teknik direktörlük için kendisine teklifler geldiğini belirten Karan, “Teklifler var, evet. Kendi ülkemde de başarılı olacağımı biliyorum. Değerlendireceğim” dedi.

Karan, sezonu 48 puanla 4. olduklarını ve hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi’nde başarı elde etmek olduğunu söyledi. Takımının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Karan, “En azından yine bir hayalin peşinden koşacağız. Sonucu her ne olursa olsun inanarak top oynayacağız” diye konuştu. Shkupi, Avrupa Ligi’nde ilk eleme turundan başlayacak.