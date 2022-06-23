TFF 2’nci Lig’de sezon bittikten sonra suskunluğa bürünüp henüz adım atmayan Uşakspor’da teknik direktör Ümit Karan’la yollarını ayırdı.

Uşak’a geçen sezon içinde gelen Galatasaray ve A Milli Takım ’ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan’ın Anagold 24Erzincanspor’la anlaştı.

“Hedefimiz bir üst lige çıkmak”

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü olan ve uzun yıllar hem Galatasaray hem de A Milli Takım’da forma giyen Teknik Direktör Ümit Karan hedeflerinin 24Erzincanspor’u bir üst lige çıkarmak olduğunun altını çizerek, “24Erzincaspor için benim adıma da hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yönetici arkadaşlara da abilerime de bizi bu takımın başına getirdikleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan hedeftir. Futbol ne zaman ki keyif veriyor; hedefli bir takım olduğunuz zaman, hedefe koştuğunuz zaman, hedefe ulaştığın zaman. Daha önce çalıştığımız takımda da o hedeflerden çok uzak kalmıştık. Başkanla oturduğumuz zaman, Başkan, 'hedefim üst lige çıkmak’ dedi. Ben hayatım boyunca da futbol kariyerinde de yaptığım hocalık döneminde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanla bu doğrultusuyla birleştik. Başkanın hedefi Erzincan’ı üst lige çıkarmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapacağız. En iyi kadro kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım. Tüm Erzincanspor taraftarına hayırlı olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Seyircimiz de arkamızda duracak. Beraber yürüyeceğiz bu yolu. Erzincanspor için hayırlı olsun” diye konuştu.

Uşakspor ile 2022/23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ümit Karan, geride kalan sezonda takımın başında 8 maça çıkmış, 0.88 puan ortalaması tutturmuştu.