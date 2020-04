Ümit Karan: Acun Ilıcalı bana kıyak yapar sanmıştım

Türk futbolunun önemli ismi Ümit Karan, Survivor geçmişi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ümit Karan, acunn.com'dan Şebnem Ber'e konuştu:

Sizi ‘Survivor’ olarak ilk 2013’te gördük. O dönem Panama’da büyük mücadele vererek yarı finale kadar gittiniz. Survivor olmaya nasıl karar vermiştiniz, yarışmanın büyüsü mü sarmıştı?

O güne kadar Survivor’ı izlememiştim. Acun (Ilıcalı) kardeşim çağırdı, kabul ettim. Gitmeden bakmıştım, hep yarışıyorlar hoşuma gitmişti. Meğer açlık da varmış. Ben bunu yaşayınca anladım. Acun kardeşim bana kıyak yapar diye düşünmüştüm ama yapmadı. Aç kaldığımızı söyleyince, insanlar şaka zannediyor. Oysa gerçekten aç kalıyorsun. Çok zorlanmıştım. Bir de 2013’te Survivor çok daha zordu, Panama’nın şartları daha ağırdı. 2 gün yarışıp, 4 gün adada kalıyordun. Her yerde böcekler, yengeçler vardı. Ayrıca şimdi daha çok yarışma var ve bu yarışmacılar için iyi bir durum. En azından canın sıkılmıyor, ödül kazanıp karnını doyurabiliyorsun. Öte yandan yarıştığım kişiler de yaş olarak benden küçüktü. İnanılmaz zor bir yarışma. Böyle bir zorluk yok. Ama iyi yarışmıştım yine de, büyük ve keyifli mücadeleydi. Çok güzel bir macera olmuştu, unutamam.

Kıbrıs’ta yarı finalde yaptığınız konuşma çok dokunaklıydı. Oraya kadar gelip şampiyon olamamak zor olsa gerek…

Doğukan Manço’yla kalmıştım yarı finale. Sonra Doğukan bir VTR yaptı, hep Barış Manço vardı içinde. Acun’a demiştim ki, “Telefonunu versene, Doğukan’a mesaj atacağım. Barış Manço’yu nasıl yeneyim?” Barış Manço’yla hiç kimse yarışamaz. Türkiye’de öyle biri yok.

“AH O ARABA YARIŞI!”

2013’te unutamadığınız anlara dönmenizi istesek…

Arabayı kaybettim arabayı. Bunu unutabilir miyim? Araba ödülünün verileceği yarış vardı. Ne heyecanlı bir oyundu. O anlarda yaşadığım heyecanı anlatamam. Hatırlayın, parmaklarımla saymaya çalışıyordum. Ah Acun kardeşim bana demişti ki, “Ne seversin?” Ben de, “köfte” demiştim. “Nasıl seversin” dedi bana. “Kıymalı” demiştim. Unutamam o anları. Nasıl keyifli ve heyecanlıydı. Araba yarışı aklımdan çıkmaz. Hala aklıma gelir ve gülerim.

Aklınıza kazınan yarışmacılar oldu mu?

Duygu (Çetinkaya) vardı. Çok uğraşıyordu benimle. Neden uğraştığını da bilmiyorum ama uğraşıyordu. İyi yarışmacıydı ama garipti. Hilmi Cem ve Murat Ceylan ise kardeşlerim oldu benim. Hem eğlendik hem zorlandık birlikte. Kardeş olduk onlarla, çok seviyorum onları. Cengiz (Coşkun) vardı. Onu da unutmam. Ama tabii Duygu’ya ayrı bir parantez açmak lazım.

“2018 YARIŞMACILARI EFSANEYDİ”

Gelelim 2018 All Star’a. Aç kaldım, zorlandım dediniz. 2018’e o yarım kalmış hikayeyi tamamlamak için mi katıldınız?

Çok sevdim Survivor’ı. O heyecanı, zorluğu farklı ve güzel bir tecrübe. New York’ta hocalık yapıyordum o zaman. Tam takımdan ayrıldım, Acun geldi New York’a. “Survivor var” dedi. Ben de göbeğimi gösterip, nasıl yarışacağımı sordum. O da, “Sen yaparsın” dedi. Başladı öyle 2018’teki maceram. Şu an Survivor 2020’de yarışsaydım gayet güzel yarışırdım. Ama 2018’de Acun kardeşim beni kimlerle yarıştırdı biliyorsunuz; Adem’den Turabi’ye, Merve Aydın’dan Hilmi Cem’e. Ya bunlar çok güçlü adamlar. Şöyle söyleyeyim; Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacılarını koydu yanıma. Bu adamlar efsane adamlar, çok iyiler. Sema Aydemir atlet, Merve Aydın atlet. Adem, Turabi desen efsane. Yahu olimpiyat şampiyonu gelmişti de o bile dayanamamıştı daha ne diyeyim. İnanın bana bu yarışma gerçek. Yarışları zor, açlığı zor. Gerçekten hiç yemek vermediler. O sene All Star takımı arka arkaya yaklaşık 15 galibiyet aldı. Şov yapmıştı resmen. Rekor kırmıştık.

Güçlü adamlar diyorsunuz ama siz de onlar gibiydiniz…

Survivor benim için yarım kalmış bir hikaye oldu. Ama şunu unutmayın, hiçbir zaman hiçbir futbolcu Survivor’ı kazanamaz. Çünkü halkımız hep mazlumun yanında olur, onu tutar. Futbolcular yeterince para kazanıyor gözüyle baktıkları için bizim oyumuz zayıftır hep. O yüzden mazlumun yanında dururlar. Galatasaray taraftarı beni destekleyebilir ama oy atan yok. Örnek vereyim size; Yattara katıldı Survivor’a. Çok da iyi yarışıyordu. Keza İlhan Mansız ve Serhat Akın’da çok iyi yarıştı. Ama olmaz, Survivor’da futbolcular dediğim nedenden ötürü oy alamazlar.

“SEMPATİSİ OLAN KAZANACAK”

Survivor’ı iki kez deneyimleyen Ümit Karan, Survivor 2020’ye nasıl bakıyor?

Hep izliyorum. Bu sene kim şampiyon olur biliyor musun? Sempatisi yüksek olan, performansı değil. Bu sezonun diğer sezonlardan farkı bu. Ne diyorum, şu an ben yarışsam yarışırım onlarla. Çünkü profesyonel sporcu çok yok. Bizim zamanımızda atletler vardı, olimpiyat şampiyonları vardı. Kötü yarışıyorsan, direkt elenirdin. Ama bu sezon öyle değil. Mesela geçenlerde Parviz gibi bir yarışmacıyı elediler. Yanlış strateji yapıyorlar. Bizim zamanımızda olsaydı, Parviz’in elenmesi imkansızdı. İyi yarışanlar kalır, kötü yarışanlar elenirdi çünkü. Dediğim gibi bu sezon halkın sevgisini kazanan şampiyon olacak.

“KARDEŞİM O BENİM”

Sempati kazanacak diyorsunuz. Peki sizin sempati duyduğunuz yarışmacılar hangileri?

Ersin’i çok seviyorum. Ardahan’ı seviyorum. Sercan benim kardeşim zaten. Mert’i de beğeniyorum. Hele Ersin beni çok şaşırttı. Yaşına göre çok iyi yarışıyor. Hiç beklemezdim öyle iyi bir performans ondan. Elif de çok iyi yarışıyor. Ama kazanamaz. Çünkü hikayesi yok, susuyor, sessiz. Bu sezon hikayesi olmayan kazanamaz. Mesela Nisa da tatlı kız ama kazanamaz. Onun da hikayesi yok. Barış’ın bir hikayesi var. Herkes üstüne gittiği için.

Sercan Yıldırım kardeşim benim. Ondan daha iyi performans beklerdim. O çok daha iyisini yapabilirdi. Geçmişe gidin, Serhat Akın’la İlhan Mansız yarıştığı zaman Serhat çok gerginleşirdi. Şu an Sercan da gerilmeye başladı. Sercan’ın onlara daha çok fark yapması lazım.