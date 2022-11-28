Ümit Karan, 3 futbolcuyu süresiz kadro dışı bıraktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, deplasmanda karşılaştığı ve sahadan 3-0 yenik ayrıldığı Kırklarelispor karşılaşması sonrası takımdan bazı oyuncuları kadro dışı bıraktı.

Ümit Karan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı GMG Kastamonuspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik heyetimizin Kırklarelispor maçı sonrası sunduğu rapor doğrultusunda yönetim kurulumuzun 27 Kasım 2022 günü yapmış olduğu toplantıda; A takım futbolcuları Faruk Öcal ve Hakan Olkan ile kaleci Sefa Mücahit Çirişoğlu’nun disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmasına, Faruk Öcal’dan boşalan ikinci kaptanlık görevine ise Şaban Özel’in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.