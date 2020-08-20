Ümit Kadın Judo Milli Takımı Trabzon’da kampa girdi. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ndeki (TOHM) kamp 14 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek.

Açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir ara kamp dönemi yapamayan milli judocularımız, belirlenen sağlık kuralları doğrultusunda hazırlık antrenmanlarına başladı. İstanbul’da ilk etap çalışmalarını tamamlayan olimpik milli judocularımızın ardından, Ümit Kadın Judo Milli Takımı sporcularımız da Trabzon’da kampa alındı." denildi.

Hazırlık kampında yer alan sporcuların kamp süresince kondisyon ve ağırlık antrenmanları gerçekleştireceği ifade edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında antrenman yapacak kafilede 33 sporcu yer alıyor.