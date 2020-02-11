Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında

Antalya’da yapılacak Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) müsabakalarına katılacak Kadın Judo Milli Takımı, Göynük’teki hazırlık kampını 27 Şubat tarihine kadar sürdürecek.

11 Şubat 2020, Salı 18:31 Son Güncelleme:
- A +
Ümit Kadın Judo Milli Takımı Antalya'da hazırlık kampında

Antalya’da 29 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası (Nazım Canca) için Kadın Judo Milli Takımı, hazırlık çalışmalarına Antalya Göynük’te başladı. Mirage Park Resort’ta 27 Şubat tarihine kadar sürecek hazırlık kampında 47 judocu yer alıyor.

Ümitler kategorisinde yılın ilk uluslararası müsabakasına hazırlanan kadın judocular, teknik direktör Selayittin Unay, antrenörler Erdal Doğan, Atilla Öztürk, Yasin Doğan ve Murat Gemalmaz gözetiminde çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürecek.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...