Ümit Erkek Judo Milli Takımı, koronavirüs testinden geçti

Kovid-19 pandemi normalleşme döneminde belirlenen sağlık kriterleri doğrultusunda, ilk hazırlık çalışmalarına Samsun’da bireysel yükseklik kampı ile başlayan Ümit Erkek Judo Milli Takımımız, salon antrenmanları öncesi Kovid-19 testinden geçti.

14 günlük yükseklik kampında karantina sürecini tamamlayan milli judocular, ikinci etap hazırlıklarına salonda randori çalışmaları ile devam edecek. Bu dönemde de sağlık kurallarına göre antrenman gerçekleştirecek ümit millilerin hazırlık kampı, 10 Eylül’de sona erecek.