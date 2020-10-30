Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (İHA)