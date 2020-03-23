Galatasaray'da corona virüsü test sonucu negatif çıkan yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Davala, antrenörlerden Hasan Şaş ile birlikte test sonuçlarının pozitif çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Ümit Davala sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı