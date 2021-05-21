Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan Ümit Davala, gün içinde yaşananların ardından flaş bir paylaşım yaptı. Davala, sosyal medya hesabından Terim ile güldükleri bir fotoğrafı paylaşırken imalı bir not yazdı

Ümit Davala, özellikle başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasından yaşananların ardından 'Gülüyoruz ağlanacak halinize...' notunu yazdı. Fatih Terim ve ekibinin 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Galatasaray'da sözleşmesi bitiyor.