’Umarım Babel Ajax’a döner’

Bu sözler, Ryan Babel’in eski takım arkadaşı Steven Pienaar’a ait... Fulham ve Beşiktaş’taki kontratı sona eren ve Galatasaray’la 3 yıllık anlaşmaya varan Babel, sosyal medya hesabından verdiği mesajda, “Bir sonraki durağımın neresi olacağını ben bile tahmin etmekte güçlük çekiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Buna karşın son günlerde sürekli aslan fotoğrafları paylaşarak, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdiği iddia edilen Hollandalı futbolcunun, eski takım arkadaşından sürpriz bir açıklama geldi. Pienaar, FOX Sports’a yaptığı açıklamada, “Babel’in Ajax’a geri döneceğini umuyorum” dedi.