Galatasaray Benfica'dan bir oyuncu daha. Geçen sezon Benfica B takımında forma giyen yıldız adayı için kulübü 4 milyon Euro bonservis istiyor. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için girişimlerini sürdürüyor. Peki, Umara Embalo kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Umara Embalo kimdir?

Umara Embalo 6 Mayıs 2001 Gine-Bissau doğumlu. 170 boyundaki Portekizli oyuncu sağ kanat mevkisinde görev alıyor. Ayrıca sol kanat ve forvet olarak da görev yapabiliyor. Sol ayağını kullanan Embalo'nun piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...

Manchester istemişti!

21 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Benfica B takımında geçirdi ve 31 maçta 4 gollük performans ortaya koydu. Embalo ayrıca 12 asistle ligin en çok asist yapan oyuncularından biri oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nde toplam 18 maçta forma giydi 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi. 17 yaşındayken İngiliz devi Manchester United kendisiyle ilgilendi.

Portekiz U16, U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Özellikle U17 takımıyla 27 maça çıktı ve 16 gol kaydetti.

Umara Embalo'nun Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz kulübü oyuncu için 4 milyon Euro talep ediyor. Umara Embalo menajerleri aracılığıyla Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını belirtti.