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Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes Etabı başladı

Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes etabı ile başladı. Yarışlarda bisikletçiler, 2 ilçeyi aşarak 141 kilometre pedal çevirdi.

24 Temmuz 2022, Pazar 10:14 Son Güncelleme:
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Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes Etabı başladı

Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları Grand Prix Erciyes etabı ile başladı. Yarışlarda bisikletçiler, 2 ilçeyi aşarak 141 kilometre pedal çevirdi.

20 ülkeden bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar; Kayseri Bilim Merkezi önünden başladı. Bünyan, Sarıoğlan ilçelerini aşan sporcular yine bilim merkezi önündeki start noktasına ulaştı. Yarışlar; Grand Prix Kayseri etabı ile devam edecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, Uluslararası Bisikletçiler Birliği -UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde Erciyes A.Ş ve Spor A.Ş. destekleri ile gerçekleşiyor.

KAYSERİ (İHA)

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