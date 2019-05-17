19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Tekvando Turnuvası, Ordu’da başladı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Suriye’den olmak üzere yaklaşık 400 sporcu yer alıyor.

Etkinliğin açılış seremonisinde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, anlamlı bir tarihte bu turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Turnuvanın Türkiye adına büyük bir organizasyon olduğunu dile getiren Genç, "Özellikle bu anlamlı bayramda organizasyona katılan sporcular bizim için çok kıymetli. Bugün gençlerimiz de Türk bayrağını Avrupa, dünya ve olimpiyat oyunlarında tıpkı mücadele ruhuyla taşıyacak." dedi.

Genç, organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Ordu Valisi Seddar Yavuz ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece alan sporcular gösteri sundu.

Açılış seremonisi sonrası müsabakalar başladı.

Turnuva, yarın sona erecek.

AA