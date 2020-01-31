Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası’nda 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya’yı 80-70 mağlup ederken, 15 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya’ya 69-54 yenildi.

31 Ocak 2020, Cuma 01:16 Son Güncelleme:
- A +
Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Turnuvası'nda heyecan sürüyor

Konya Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası’nın beşinci gününde 16 Yaş Altı Milli Takımı, Rusya ile karşılaştı. 16 Yaş Altı Milli Takımı, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı.

15 Yaş Altı Milli Takımı ise Letonya’ya 69-54 mağlup oldu.

Günün diğer karşılaşmasında Slovenya, Sırbistan’ı 75-72 yendi.

Uluslararası Yıldız Erkekler 16 Yaş Altı Basketbol Turnuvası, yarın Sırbistan-Letonya, Slovenya-15 Yaş Altı Milli Takımı ve Litvanya-16 Yaş Altı Milli Takımı karşılaşmalarıyla devam edecek.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...