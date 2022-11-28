Uluslararası Yaşlanma Karşıtı Zirve Forum Organizasyonu

Çin, Beyaz Rusya, Türkiye, Güney Afrika, Kazakistan ve diğer ülkelerden katılan uzmanlar ve akademisyenler, yaşlanmanın sırlarını ve modern insanların yaşlanmayı geciktirmesi için yeni yolları açığa çıkaran TCM anti-aging ilgili teoriler ve araştırma sonuçları hakkında online olarak bir araya gelerek, paneller, çalıştaylar, kurslarla deneyimlerini paylaşacaklar.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in geleneksel tıp endüstrisindeki en önemli işletmelerinden biri olan Yiling Pharmaceutical ile işbirliği anlaşması gerçekleştirilen Türkiye’nin sağlık turizmi firmalarından Turkishdoc da katımlıcılar arasında yer alacak.

Turkishdoc’un davetiyle Prof. Dr. Erdal Karaöz ve dermokozmetik alanında yaptığı çalışmalarla göz dolduran biyokimya uzmanı ve araştırmacı Hülya Dağöttüren katılımcılara yaşlanmanın sırlarını ve yaşlanmayı geciktirmeyi sağlayacak yeni fikirler hakkında konuşma gerçekleştirecek.

Profesyonellerin katılımıyla yaşlanmayı ve buna bağlı hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için etkili müdahale stratejilerin ve ilaçların yöntem ve ekipmanlarını bir araya getiren Uluslararası Yaşlanma Karşıtı Zirve Forumu’nda katılımcılar en güncel bilgileri edinme ve yeni teknolojilerle tanışma fırsatı bulacaklar.

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