Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da10 ülkeden 200 güreşçinin mücadele ettiği turnuvada 63 kiloda Mehmet Çeker gümüş, Mustafa Sefa Yıldırım bronz, 72 kiloda Murat Dağ gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, Salih Aydın bronz, 97 kiloda Abdulkadir Çebi, bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon yarın 60, 67, 77, 87 ve 130 kilolarda yapılacak final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erecek.

Milli sporculardan 60 kiloda Kerem Kamal, 77 kiloda Furkan Bayrak ve 130 kiloda Osman Yıldırım, finalde altın mücadelesi verecek.

60 kiloda Ayhan Karakuş, 67 kiloda Ensar Karabacak, 77 kiloda Serkan Akkoyun ve 130 kiloda Fatih Bozkurt ise bronz madalya için mindere çıkacak.