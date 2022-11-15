Fenerbahçe 'nin hem futbolda hem de basketbolda formasını giymiş, tarihte ilklere imza atmış simge figürü, beyefendi kişiliği ve eşsiz futboluyla hem ülkemizde hem de İtalya'da da büyük iz bırakmış Sinyor Can Bartu'nun adının verildiği üçüncü turnuvası ulusal ve uluslararası katılımcılarla düzenleniyor. Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Villarreal ile beraber Beşiktaş , Galatasaray , Başakşehir, CSKA Sofia ve Neftçi Bakü, turnuvaya katılacak kulüpler arasında yer alıyor.

YILDIZ OYUNCULARDAN DESTEK

Fenerbahçe'nin düzenlediği Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'na yıldız oyuncular kayıtsız kalmadı. Türk futbolunun efsane isimleri, geçmişte ve halen formasını giydikleri takımların alt yapı takımlarının turnuvaya katılmasına destek oldu. Arda Turan; Atletico Madrid, Nihat Kahveci; Villereal, Merih Demiral; Juventus, Hakan Çalhanoğlu ise Inter U 11 takımlarının turnuvaya katılmasında pay sahibi oldu.

ÖZEL KONUKLAR

Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası, birbirinden özel konuklar da katılacak. Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci gibi bir çok isim bu özel turnuva için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne gelerek destek olacak.

ÖZGÜR ÖZAKTAÇ: ÜLKEMİZDEKİ VE DÜNYADAKİ FUTBOL AKADEMİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK KALICI BAĞLAR KURACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Fenerbahçe Futbol Akademiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç, brojedeki temel amacın 10-11-12 yaşlarındaki çocuklara maç tecrübesi kazandırabilmek, gelişimini pratik imkanı vererek desteklemek ve kendilerini gösterme fırsatı verebilmek olduğunu söyledi. Avrupa'nın en büyük kulüpleri ile alt yaş grupları özelinde iletişimde olmanın önemine vurgu yapan Özaktaç, "Can Bartu Turnuvası uluslararası ve ulusal profesyonel kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Yurt dışından Atletico Madrid, Villareal, Inter, Juventus, Neftçi Bakü ve CSKA Sofia gibi takımlar yer alacak. İspanyol ve İtalyan misafirlerimiz, altyapı konusunda gelenek sahibi, başarılı uygulamaları olan ve bulundukları liglere ve dünya futboluna da futbolcu yetiştiren kulüpler. Bu gibi turnuvalar vesilesiyle ülkemizdeki ve dünyadaki futbol akademileriyle bir araya gelerek ilişkilerimizi geliştirme fırsatı bulacağımıza, kalıcı bağlar kuracağımıza inanıyoruz. Turnuva günü de sahadaki futbolun yanı sıra saha kenarında, turnuva alanında da geliştirici, öğretici ve paylaşımcı bir futbol ortamı olacağını düşünüyorum" dedi.

Turnuvaya pek çok özel konuğun da davet edildiğini anlatan Özgür Özaktaç, "Milli takımlardan, eski futbolcularımızdan pek çok özel isim de bizimle olacaklar. Bu isimlerden en özeli de turnuvanın ismini verdiğimiz bizim efsanemiz olan Can Bartu'nun eşi saygıdeğer Güler Bartu da olacak" diye konuştu.

5 ÜLKE, 16 TAKIM

Azerbaycan, Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Türkiye'den toplamda 16 takımın yer alacağı Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'nda mücadele edecek takımlar şu şekilde:

FC Internazionale Milano (İtalya)

Juventus Football Club (İtalya)

CSKA Sofia (Bulgaristan)

Neftçi Bakü PFK (Azerbaycan)

Club Atletico De Madrid (İspanya)

Villarreal Club de Futbol (İspanya)

Fenerbahçe Spor Kulübü

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Altınordu Futbol Kulübü

Göztepe Spor Kulübü

Altay Spor Kulübü

Manisa Futbol Kulübü

Adana Demirspor Kulübü

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

Gölcük Karadeniz Spor Kulübü