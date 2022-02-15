İtalya'da Milan forması giydiği dönemde bir grup arkadaşıyla cinsel taciz olayına karışan Robinho, 9 yıllık bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezanın uygulanması adına Milano'da hareketli bir süreç yaşandı.

Milano Cumhuriyet Savcılığı, bir arkadaşıyla birlikte 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Robinho için iade talebi ve uluslararası tutuklama emrini Adalet Bakanlığı'na iletti. Talepler imzalandı fakat arkadaşıyla birlikte Brezilya'da bulunan Robinho'nun şu an için iade edilmesi beklenmiyor. Brezilya Anayasası, vatandaşların iadesine izin vermediği için Milano'da da böyle bir beklenti bulunmuyor.

Bir Avrupa ülkesine gitmesi durumunda tutuklanabilecek olan Robinho için prosedürler doğrultusunda İtalyan bakanlıklarından resmi taleplerin Brezilya'ya iletilmesi bekleniyor.

Neler yaşanmıştı?

22 Ocak 2013 gecesi Milano'da Robinho ve cezaya çarptırılan diğer arkadaşı Ricardo Falco ile yanlarındaki 4 kişi, 22 yaşında genç bir Arnavut kadına cinsel istismarla suçlandılar. Robinho ve Falco, 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer 4 kişinin kimlikleri tespit edilemedi.

Soruşturmaya göre Robinho ve toplamda 5 arkadaşı, gece kulübündeydiler. Brezilyalı yıldız, eşi eve gittikten sonra arkadaşlarına katıldı. Robinho ve arkadaşlarının genç kadına "bilincini kaybedip direnemez hale gelene kadar" alkol aldırdıkları iddia ediliyor.

Bakanlık tarafından düzenlenen metne göre daha sonra Robinho ve arkadaşları, genç kadını gece kulübündeki bir giyinme kabinine götürdüler ve durumundan faydalanarak birkaç kez art arda cinsel ilişkiye girdiler.

Dinlenen telefon kayıtlarında ise Robinho'nun olası soruşturma ihtimaliyle ilgili kendisini uyaran arkadaşı Jairo Chagas'a, "Gülüyorum çünkü umurumda değil. Kadın tamamen sarhoştu. Ne olduğunu bile bilmiyor" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Oyuncunun avukatları, her zaman Robinho'nun masum ve ilişkinin rızaya dayalı olduğunu iddia ettiler ama bu ifadeler, ceza indirimi uygulanmasını sağlamadı.