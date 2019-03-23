Erzurum’da düzenlenecek, Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden 210 aracın katılacağı Uluslararası Türkiye Off-Road Yarışları öncesi şehir turu yapıldı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen ve akşam saatlerinde başlayacak organizasyon öncesi yarışlara katılacak pilotlar, 4x4 araçlarıyla Havuzbaşı Kent Meydanı’nda toplandı.

Burada oluşturdukları konvoy ile şehir turu yapan sürücüler, daha sonra yarışların düzenleneceği Palandöken Dağı’ndaki kayak merkezine geçti. Araçlar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Yurt içinden 42 şehrin yanı sıra Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, Almanya, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan ve İran’dan gelen 210 aracın katılacağı yarışlar ile kış turizmiyle anılan Erzurum ve Palandöken’in yamaç paraşütü, gece kayağı ve safari gibi aktiviteler dışında motor sporuyla da tanıtılması amaçlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk kez düzenlenecek yarışlar için hazırlanan alanın 2 bin metrelik parkurunda off-road araçları, 800 metrelik parkurunda ise ağır tonajlı araçlar mücadele edecek.

Bu akşam başlayıp yarınki yarışlar ile sona erecek organizasyonda dereceye girenlere ödüller verilecek.

"Halkımızı yarışlara bekliyoruz"

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yıl ilkini düzenledikleri ve geleneksel hale getirmeyi düşündükleri yarışların akşam gençlik kamp ateşi ile başlayacağını söyledi.

Yarışların yarın devam edeceğini aktaran Toptaş, "Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden 210 araç, bu eşsiz değeri olan yarışları Erzurum’a taşımış olacak. Bütün halkımızı heyecanı ve adrenalini yüksek bu yarışlara bekliyoruz." diye konuştu.

"İlk defa gece ekstrem parkuru yapacağız"

Off-road camiasında "Lazzoff" diye tanınan ve el yapımı 4x4 aracı bulunan Dursun Babal ise yarışlara katılmak için İstanbul’dan geldiklerini söyledi.

Babal, aracının tamamen özel el yapımı olduğunu belirterek, "Aracımızı iki arkadaş tasarladık, çok güçlü bir motoru var. Normalde bu motor teknelerden ve eski tırlardan çıkar." ifadelerini kullandı.

Normalde trial yarışlarında mücadele ettiklerini anlatan Babal, şunları kaydetti:

"Burası aslında bizim parkurumuz değil ama burada ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Biz de sevdiğimiz arkadaşlarımızın daveti üzerine katılmak istedik. Yarışlara katılım çok, zamanlama sıkıntısı yaşayacağız. İlk defa gece ekstrem parkuru yapacağız. Ekstrem için ortalama 20 araç düşünüyorduk ama gördüğüm kadarıyla 30’u aşkın araç var."

AA