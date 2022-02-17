Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu hazırlıkları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak organize edilen 42. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve Halk Koşusu hazırlıkları, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun riyasetinde büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bu yıl iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla koşulacak yarı maratonun sloganı ise “Dünyanın Sana İhtiyacı Var” olacak. 20 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek Yarı Maraton’da Halk Koşusu, 10k ve 21k koşusu olmak üzere toplam 3 kategoride yarış düzenlenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 18 ŞUBAT

Hızırbey Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Sebze Hali önündeki start noktasından başlayacak Yarı Maraton; Beşirli Dolmuş Durağı önünden geri dönülmesinin ardından Pazarkapı Mahallesi’ndeki yeni yapılan 4 minareli caminin yonca kavşağından dönüldükten sonra yine Sebze Hali önünde sona erecektir. Yarışlarda çeşitli ödüller dağıtılacak olup, ilgilenenler 18 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırabilecek.