Koronavirüsü tehlikesi nedeniyle Uluslararası Şampiyonlar Kupası bu yaz Asya kıtasında oynanması beklenen tüm maçları iptal etti.

Sezon başı oynanan turnuvada Avrupa'nın önemli takımları Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya'da hazırlık maçları yapıyorlar.

Turnuvayı düzenleyen yetkililer kulüp çalışanları, oyuncular ve seyircilerin sağlığı için böyle bir karar aldıklarını belirtirken, bu yaz yapılacak turnuvanın EURO 2020 ve Copa America sebebiyle çok daha kısıtlı bir turnuva olacağı bilgisi verildi.

Asya'nın futbolun büyümesi için hala kritik bir coğrafya olduğu vurgulanırken, Kuzey Amerika kıtası için ise şu an bir problem olmadığı aktarıldı.



