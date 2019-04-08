Dünya Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Salcano sponsorluğundaki "Uluslararası Salcano Gaziantep Dağ Bisikleti yarışları", Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi’ne ait Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Hazırlanan zorlu parkurlarda, 24 şehirden 350 sporcu yıldız erkekler, yıldız kadınlar, genç erkekler, genç kadınlar, masterlar 30+, 40+, 50+, elit bayanlar ve elit erkekler gibi toplam 10 kategoride yarıştı.

Abdülkadir Kelleci zirvede

39 sporcunun yer aldığı elit erkekler kategorisinde gülen isim, Milli bisikletçi Abdülkadir Kelleci oldu. 32 yaşındaki Kelleci, 6 tur üzerinden koşulan 4,7 km'lik parkuru 1 saat 30 dakika 10 saniyede tamamladı.

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Gaziantep BB MTB Cup Elite Men Sonuçları için tıklayınız.

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Gaziantep BB MTB Cup Yıldız Bayanlar Sonuçları için tıklayınız.

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Yağmur nedeniyle zorlandılar

Sabahın erken saatlerinde Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezine gelen sporcular, yağmurlu hava nedeniyle ağır olan koşullarda daha da zorlandı. Zorluklara rağmen hedefe ulaşmak için pedal çeviren sporcular, renkli görüntülere de sahne oldu. Kıyasıya yarışan öğrenciler, parkurlarını tamamlayarak bitiş noktasına ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Kamp Eğitim Merkezinde yapılan ’Gaziantep BB Mtb Cup kategorisindeki arazi sürüşü (Cross-Country) yarış parkurunda, yarışmacılar aynı anda pedal basarak, yonca yaprağı formunda hazırlanmış parkurda tur sayısına göre yarıştı. Ön hazırlıkları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile tamamlanan parkurda, orman ve toprak yollardan oluşan olimpik parkurlarda koşuldu.

Sporcular, yarışma sonuncunda elde ettikleri puanlarla, olimpiyat oyunlarına gerekli şartları sağlamak için, Uluslararası Bisiklet Federasyonu tarafından belirlenen limitler ölçüsünde Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkına sahip olacaklar.