İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen törene Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyona Teknik Delegesi Lucıo Caneva, UWW Şampiyona Müdürü Ramil Ahmedov, daha önce Güreş Federasyonu Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Sadettin Tantan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, milletvekilleri, spor insanları ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yanı sıra çok sayıda spor insanı ile sporcu katıldı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Federasyon Başkanı Eroğlu, “Gururumuz, Türk güreş tarihinin örnek insanları Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan adına düzenlenen uluslararası turnuva için bir araya geldik. Bizim için değeri çok büyük olan bu turnuvayı ranking serisi ile taçlandıran Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Laloviç ve yönetim kurulu üyelerine, ülkem ve federasyonum adına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelen tüm güreş sevdalılarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güreş ülkesi Türkiye’mizde sizleri ağırlamaktan gurur duyuyor, burada geçireceğiniz süre zarfında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyada adından söz ettiren güzel İstanbul’umuzu doya doya gezmenizi de tavsiye ediyorum” dedi.

Bu turnuvanın Avrupa Şampiyonası öncesi düzenlenmesinin sporcular açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Eroğlu, şöyle devam etti: “Buradaki sonuçlar, aynı zamanda diğer şampiyonalarda seri başı sıralamasının önemli bir kriterini oluşturmaktadır. Bu zorlu mücadelede ter dökecek sporculara başarılar diliyorum. Müsabakaların kardeşçe, fair-play kuralları içerisinde, sakatlık olmadan tamamlanmasını temenni ediyorum. Son olarak, bu tür organizasyonları yaparken desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin her zaman olduğu gibi yine en güzel misafirperverlik örneğini gösterdiğini belirten Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi ve Şampiyona Teknik Delegesi Lucıo Caneva, “Başkan Eroğlu ve yönetiminin yanı sıra karşılaştığımız herkesin samimi samimiyetlerine ve ilgilerine teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı yerlerinden gelen tüm ülke sporcularının buradan, İstanbul’dan mutlu ayrılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Dünyanın dört bir tarafından ülkemize gelen tüm güreş sevdalılarına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu da, “Avrupa Şampiyonası öncesi sporcuların kendi performanslarını görme açısından büyük bir fırsat olan bu turnuvaya katılım sağlayan güreşçilere başarılar diliyorum” dedi.

DHA