Uluslararası öğrenciler yeşil sahada buluştu

Dünyanın farklı ülkelerinden gelip ülkemizde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları kapsamında eğitim gören öğrenciler futbol maçında bir araya geldi. YTB Başkanı Abdullah Eren’in de yer aldığı karşılaşma oldukça keyifli görüntülere sahne oldu. Oynan maçta YTB personeli ile YTB’nin uluslararası öğrencileri karşılaştı.

Gana, Nijerya, Bosna, Özbekistan…

YTB çalışanları ile Gana, Nijerya, Bosna, Özbekistan ve daha birçok ülkeden YTB burslusu öğrencilerin karşı karşıya geldiği maçta öğrenci takımının kaptanlığını ise YTB Başkanı Abdullah Eren yaptı. Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Başkan Eren, ‘‘Hem hoşça vakit geçirmek hem de beraber spor yapmak için uluslararası öğrencilerimizle maç yapacağız. Ben kurum Başkanı olmama rağmen öğrencilerimizin takımında olacağım. İyi olan kazansın.’’ dedi.

Karşılaşmada forma giyen öğrencilerden Senegalli Sheik Cessi Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken; ‘‘Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencileri ve dolayısıyla birbirinden farklı kültürleri tanımak çok güzel.’’ açıklamasında bulundu.

Özbekistanlı Dilshod Tahiroğlu ise maçta kurum Başkanı Abdullah Eren’in kendi takımlarında yer almasından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek güzel bir maç olması dileğinde bulundu.

Son derece renkli görüntülere sahne olan maç bol gollü geçerken, kazanan hep birlikte YTB oldu. 5-5 biten maçın ardından ülkemiz mutfağıyla özdeşleşmiş olan tatlılardan yiyip, çay eşliğinde sohbet eden öğrenciler ve YTB çalışanları güzel geçen karşılaşmanın güzel bir skorla sonuçlandığını belirtti.

Türkiye’nin gönüllü elçileri

Yurtdışındaki vatandaşlarımız ve soydaş akraba topluluklarımız ile uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanında çalışmalar yürüten YTB, Türkiye Bursları markasıyla dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere sağladığı burslarla ülkemizde yükseköğrenimin uluslararasılaşmasına önemli katkılar sunarken; Türkiye’nin dünyadaki gönüllü elçilerine de ev sahipliği yapmış oluyor. Mezun olan öğrencilerin Türkiye ile bağı ise hiç kopmuyor. YTB’nin öncülüğünde dünyanın çeşitli ülkelerinde kurulmuş olan Türkiye Mezunları Dernekleri ile öğrenciler hem geniş bir iletişim ağı yakalıyor hem de Türkiye ile bağlarını yitirmiyor. Türkiye mezunları bulundukları ülkelerde üst düzey görevler üstlenirken Türkiye ile ülkeleri arasındaki ilişkilere de önemli katkılar sunuyor. Türkiye mezunları arasında bugüne kadar ülkesinde bakanlık, milletvekilliği, rektörlük, akademisyenlik gibi önemli görevler üstlenen sayısız isim yer alıyor.

Spora önemli katkılar

Yurtdışındaki vatandaşlarımız ile soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik de faaliyetler yürüten YTB çalışmalarıyla spora da önemli katkılar sunuyor. YTB son olarak Almanya’da ilk kez iki ülke kurumlarının ortaklığına da örnek olacak şekilde Hamm Belediyesi ile iş birliği içerisinde Avrupa Spor ve Kültür Festivali’ni (ASKFEST) gerçekleştirmişti. Ortak bir Türk ve Alman festivali olan etkinlikte güreşten masa tenisine çok çeşitli spor dalları yer alırken; her iki ülkenin milli takımlarında top koşturmuş olan ünlü futbolcular da bir dostluk maçı gerçekleştirmişti. YTB yine geçtiğimiz aylarda 2013’te Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını da almış olan Eskişehir’de düzenlediği Nevruz Bayramı kutlamalarında da okçuluk gibi geleneksel spor dallarını gençlerle ve vatandaşlarla buluşturmuştu.