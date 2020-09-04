Uluslararası Milli Takım

EURO 2020 Elemelerinde A Milli Takımımız hem oynadığı futbol hem de aldığı sonuçlarla takdir toplamış, yeni jenerasyonumuz da tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Son dönemde birçok oyuncumuz Avrupa’da boy göstermeye başlarken, Ay- Yıldızlılar’ın kadrosu da bu duruma göre şekil değiştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş’in 28 kişilik aday kadrosunda yer alan futbolcularımızın 18’i ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. Avrupa’da oynayan futbolcularımıza oldukça güvenen Güneş dün akşam Macaristan karşısına da sahaya sürdüğü ilk 11’de Süper Lig’de futbol oynayan sadece 3 isme şans verdi: Uğurcan, Mert Hakan ve Emre Kılınç...

İrfan Can sonradan...

İkinci yarıda da oyuna giren İrfan Can Kahveci bu isimlere eklendi. İşte bu 4 isim dışında dün akşam forma giyen oyuncularımız ve kulüpleri: Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Çağlar Söyüncü (Leicester), Umut Meraş (Le Havre), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ahmed Kutucu (Schalke), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Burak Yılmaz (Lille), Yusuf Yazıcı (Lille) ve Kenan Karaman (Düsseldorf).



