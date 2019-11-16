Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası başladı

MERSİN (DHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası, bu yıl 16 ülkeden 320 sporcunun katılımı ile başladı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ile sporcular katıldı.

Törende konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa’nın en prestijli satranç turnuvalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Turnuvaya katılmak üzere Azerbeycan’dan Rusya’ya, Ukrayna’dan Belarus, Moldova ve Yunanistan’a kadar 16 ülkeden 100’ü aşkın genç sporcu bulunuyor. Toplam 320 sporcunun katıldığı bu turnuvanın Mersin’de yaşayan ve yurtiçinden gelen genç sporcularımızın katılımıyla birlikte rekor olduğunu öğrendim. Bugün aramızda kazandıkları puanlarla satrancın Grand Master’ı, Türkçesi ile Büyük Ustası olan genç sporcularımız var. Sanata, spora, kültüre değer ve katkı veren her bir sporcumuzun Büyük Usta olarak yaşadığı kente, ülkesine ve milletine faydalı işler yapacağını biliyoruz. O nedenle satrancı çocuklarımıza sevdirelim. Erken yaşta bu oyunun güzelliklerini onlara kazandıralım ve geleceğimiz için diğer spor dalları gibi satrançla büyümelerini teşvik edelim" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay da Türkiye genelinde 17 satranç turnuvası olduğunu, Mersin’de yapılan turnuvanın hem katılımcı sporcu sayısı, hem de sporcuların başarı geçmişleri açısından en seçkin turnuvalardan biri olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Tulay, "Bir şeye başlamak önemlidir ama sürdürmek daha önemlidir. Bu turnuvaya desteği sürdürdükleri için Sayın Vahap Seçer’e ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği turnuvada 16 ülkeden 320 sporcu yarışacak. Geçtiğimiz yaz 8 yaş grubunda Avrupa Şampiyonu olan Yağız Kaan Erdoğmuş, Türkiye Satranç A Milli Takım oyuncusu Mustafa Yılmaz, bu yıl dünyada en çok puan kazanan satranç sporcusu olan Azerbaycanlı Altay Eynulyalev de turnuvada yer alıyor.

22 Kasım’a kadar sürecek olan turnuvada sporcular A kategori ve B kategoride yarışacak. 9 tur şeklinde yapılacak turnuvayı A kategorisinde birinci bitiren sporcu 7 bin TL, B kategorisinde birinci bitiren sporcu 2 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Turnuvada toplam 51 bin 750 TL’lik para ödülü verilecek.

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