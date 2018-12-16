Uluslararası Mersin Maratonu başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Forum AVM önünden maratonun startını verdi.

Burhanettin Kocamaz, burada yaptığı konuşmada, kent açısından çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın değişik yörelerinden şampiyonlar Mersin’de. Ben Mersin’imizde engelleri aşmak için birlik ve beraberliğimize, barış ve kardeşliğimize sahip olmak için bu maratonda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda, maratonun yanı sıra 15 kilometrelik koşu, 5 kilometrelik halk koşusu, çocuk maratonu ve özel sporcular koşusu düzenleniyor.

Öte yandan, halk koşusuna katılmak için çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren koşu alanınını çevresini doldurup, koşu için hazırlık yaptı.

İHA