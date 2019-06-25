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Uluslararası Mardin MTB Cup C2 dağ bisikleti yarışı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun desteğiyle dün düzenlenen organizasyona, Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan ile Ukrayna’dan üçü kadın 20 sporcu katıldı.

25 Haziran 2019, Salı 07:00
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Uluslararası Mardin MTB Cup C2 dağ bisikleti yarışı yapıldı

Artuklu ilçesinde başlayan ve Kamor Millet Bahçesi yanından start alan yarış, Mardin Kalesi eteklerinde sona erdi. Yarış sonucunda erkeklerde birinciliği Abdülkadir Kelleci kazanırken, Ukraynalı Dimitrov Titrenkov ikinciliği, Kazakistanlı Shakir Adilov ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Brisa Spor takımından Cansu Çelebi birinci, takım arkadaşı Ayşe Çakır ikinci, Zehra Kargın ise üçüncü sırayı aldı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman yaptığı konuşmada, kentte bisiklet sporuyla ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Düzenledikleri uluslararası yarışmalarla, bisiklet sporunda kentin hak ettiği konuma ulaşmasına katkı sunduklarını vurgulayan Yaman, şöyle konuştu: “Mardin’de ve bölgede huzurun devam etmesi, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürmesi son derece önemli. Mardin Valiliği olarak bisiklete özel bir önem veriyoruz. Artuklu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde velodrom yaptık. Velodromun ortasında zor bir spor olan ancak görselliği ile öne çıkan BMX için saha da var. Önemli yarışmalara tekrar ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz.”

“Mardin’de ve bölgede huzurun devam etmesi, kültürel ve sportif faaliyetlerin sürmesi son derece önemli. Mardin Valiliği olarak bisiklete özel bir önem veriyoruz. Artuklu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde velodrom yaptık. Velodromun ortasında zor bir spor olan ancak görselliği ile öne çıkan BMX için saha da var. Önemli yarışmalara tekrar ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz.”

Yarışta kadınlar birincisi olan Cansu Çelebi, sıcak havanın kendilerini zorladığını vurgulayarak, “Çevredeki vatandaşlar yol kenarında, ‘Türkiye Türkiye’ diye tempo tutarak destek verdi. Bizim için çok güzel bir yarış oldu.” ifadelerini kullandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Mustafa Yaman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu tarafından verildi.

(Cyclist)

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