İstanbul'da 12-15 Mayıs'ta düzenlenen ve 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun yarıştığı 7'nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na Diyarbakır'dan katılan 10 genç kız, kendi branşlarında 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 'yıldızlar' kategorisinde Reyhan Oruç (14) ile 'gençler'de Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Merve Kaymaz (15) altın, kendi branşlarında Dilek Erol, Ecem Naz Ertaş ve Yaren İdil gümüş madalya kazanırken, Yağmur Demir, Saniye Tekin, Aleyna Nur Zeren, Sudenaz Karabulut ve Bejna Pektaş da 3'üncülük elde etti.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIM'

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Kaymaz, "6 yıldır bu spor ile ilgileniyorum. 12-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda gençler kategorisinde şampiyon oldum. Bu spora arkadaşım sayesinde hobi amaçlı başlamıştım sonradan aşama kaydedince devam ettim. Bugüne kadar bu madalya ile beraber 10 madalya kazandım. Hocam ile birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Milli takım adına dövüşmek istiyorum. Bana maddi destekte bulunan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aynı şampiyonada altın madalya kazanan Reyhan Oruç da "Sporda başarılı olduğum kadar derslerimde de başarılıyım. Yüzde 100 bursla bir koleje girmek istiyorum. Hedefim buradan daha yüksek yerlere gelebilmek" dedi.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü Koordinatörü ve Kick Boks Milli Takımı'nın antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş ise "Hedefimiz çocuklarımızı terörden, uyuşturucudan koruyup sporda ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza iyi birer birey yetiştirmek, yurt dışında yapılacak olan dünya şampiyonalarına milli takımda sporcularımızı yarıştırıp İstiklal Marşı'mızı okutup ve ülkemize altın madalyaları kazandırmaktır" diye konuştu.

Şampiyonada gümüş madalya kazanan Ecem Naz Ertaş ve Yaren İdil Badem ile bronz madalya alan Bejna Pektaş da hedeflerinin sonraki şampiyonada altın madalya olduğunu belirtti. (DHA)