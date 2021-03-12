Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan'ın da bulunduğu ziyarette, İngiltere Kayak Federasyonu tarafından FIS Başkanlığına aday gösterilen HEAD Yönetim Kurulu Başkanı Johan Eliasch, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'ya adaylık süreci ile ilgili bilgi vererek projelerinden bahsetti.

Johan Eliasch'a federasyonun faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Ali Oto, "Sayın Johan Eliasch'ın ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyarette Ali Oto ve Johan Eliasch ile diğer konuklar öğle yemeğinde bir araya geldi.

DHA