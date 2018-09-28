Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu heyecanı devam ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) düzenlediği Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu’nda (Tour Of Black Sea) heyecan devam ediyor. Bisiklet Birliği’nin, Avrupa takviminde yer alan ve toplamda 3 etaptan oluşan turun ilk günü dün Rize’de başladı. Rize Valiliği önünden startı verilen etkinlikte yer alan 12 ülkeden, 17 takım ve 100 sporcu bugün Trabzon’a ulaştı.

Toplamda 505 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, bugün Rize’den başlayarak Trabzon sahil yolundan Giresun’a toplam 211 kilometrelik etabı geçecek. Yarışlar, cumartesi günü Giresun-Ordu-Samsun güzergahındaki 192 kilometrelik etapla tamamlanacak.

İHA